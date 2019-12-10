Главу «Метростроя» Николая Александрова арестовали по подозрению в хищении 178 млн рублей

Руководитель ОАО «Метрострой» Николай Александров заключен под стражу до 8 февраля 2020 года. Он подозревается в хищении средств, выделенных на строительство Фрунзенского радиуса.

Во вторник, 10 декабря, Дзержинский районный суд постановил оставить под арестом Николая Александрова. По версии следствия, в 2017 году подозреваемый объединился с еще двумя фигурантами дела. Заключив фиктивный контракт на поставку нерудных материалов, они фальсифицировали исполнение госконтрактов.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, нанесенный ущерб оценивается в 178 миллионов рублей. Защита Александрова настаивала на домашнем аресте или залоге в 25 млн рублей, однако суд не удовлетворил их просьбу. Подозреваемый своей вины не признает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково задержали подельник Александрова, Анатолия Болотова. Он хотел сбежать в Израиль.