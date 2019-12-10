В Пулково при попытке сбежать в Израиль задержали предполагаемого сообщника главы «Метростроя»

В рамках расследования о присвоении и растрате задержан предполагаемый подельник главы «Метростроя», бизнесмен и учредитель ООО «Циклон КЗС» Анатолий Болотов.

Болотова арестовали во вторник, 10 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Решение об аресте вынес Дзержинский районный суд. Подозреваемого задержали в Пулково, поскольку он намеревался сбежать в Израиль, узнав об уголовном деле в отношении главы «Метростроя», Николая Александрова. Александров подозревается в присвоении 178 млн рублей из госбюджета, выделенных на строительство Фрунзенского радиуса.

По версии следствия, арестованный являлся подельником Александрова. Предположительно, злоумышленники заключили фиктивный договор на поставку сырья, якобы исполняющий госконтракт от 13 декабря 2013 года и 18 марта 2014 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Метрострое» проходили обыски, после которых Александров перестал появляться на работе.