Гендиректор «Метростроя» перестал выходить на работу после обысков

Гендиректор &#171;Метростроя&#187; перестал выходить на работу после обысков
Гендиректор "Метростроя" не выходит на работу второй день. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров второй день не выходит на работу. Этому предшествовали обыски в организации.

В «Метрострой» 9 декабря нагрянули сотрудники следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте, сообщает «Фонтанка». Оперативные мероприятия также проходили в филиале Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» на Растанной улице.

По данным издания, генерального директора «Метростроя» Николая Александрова после обысков увезли в МВД на допрос. На работе он со дня обысков не появлялся. Мобильный телефон гендиректора отключен.

В пресс-службе ОАО «Метрострой» на данный момент не владеют информацией по этому поводу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производственная компания «АБЗ-Дорстрой» и Сбербанк заявили о намерениях подать иски о банкротстве «Метростроя».

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