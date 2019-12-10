Гендиректор «Метростроя» перестал выходить на работу после обысков

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров второй день не выходит на работу. Этому предшествовали обыски в организации.
В «Метрострой» 9 декабря нагрянули сотрудники следственного управления УФСБ и Службы контрразведывательного обеспечения объектов на транспорте, сообщает «Фонтанка». Оперативные мероприятия также проходили в филиале Управления производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» на Растанной улице.
По данным издания, генерального директора «Метростроя» Николая Александрова после обысков увезли в МВД на допрос. На работе он со дня обысков не появлялся. Мобильный телефон гендиректора отключен.
В пресс-службе ОАО «Метрострой» на данный момент не владеют информацией по этому поводу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производственная компания «АБЗ-Дорстрой» и Сбербанк заявили о намерениях подать иски о банкротстве «Метростроя».