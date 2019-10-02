Вслед за Сбербанком о намерении обанкротить «Метрострой» заявил «АБЗ-Дорстрой»

Производственная компания «АБЗ-Дорстрой» намерена подать заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о признании ОАО «Метрострой» банкротом.

«ЗАО «БЗ-Дорстрой» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Метрострой», — сообщается на портале «Федресурс».

Ранее о намерении обанкротить «Метрострой» заявил Сбербанк.

Кроме того, в январе с иском о признании «Метростроя» в суд обратилась Федеральная налоговая служба. Однако процедура была лишь формальностью для того, чтобы позволить сторонам заключить мировое соглашение и рассрочить платежи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.