Вслед за Сбербанком о намерении обанкротить «Метрострой» заявил «АБЗ-Дорстрой»

Вслед за Сбербанком о намерении обанкротить «Метрострой» заявил «АБЗ-Дорстрой»
"Метрострою" пригрозили банкротством. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Производственная компания «АБЗ-Дорстрой» намерена подать заявление в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти о признании ОАО «Метрострой» банкротом.

«ЗАО «БЗ-Дорстрой» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Метрострой», — сообщается на портале «Федресурс».

Ранее о намерении обанкротить «Метрострой» заявил Сбербанк.

Кроме того, в январе с иском о признании «Метростроя» в суд обратилась Федеральная налоговая служба. Однако процедура была лишь формальностью для того, чтобы позволить сторонам заключить мировое соглашение и рассрочить платежи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом.

«АБЗ-Дорстрой» метрострой
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