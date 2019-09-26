Сбербанк заявил о намерении банкротить «Метрострой»

ПАО Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Метрострой» банкротом. Иск к строителю петербургского метро, по данным картотеки арбитражных дел, пока не подан.

Сообщение о намерениях банка появилось на портале «Федресурс» 26 сентября. Кредитор уведомил о своих планах в отношении «Метростроя».

Напомним, в январе с иском о признании «Метростроя» в суд обратилась Федеральная налоговая служба. Однако процедура была лишь формальностью для того, чтобы позволить сторонам заключить мировое соглашение и рассрочить платежи. Производство прекращено 22 февраля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство Петербурга заявило о намерениях продолжить работу с ОАО «Метрострой». Как признался губернатор Александр Беглов, власти думали о смене подрядчика. Но после разрешения части проблем решили продолжить сотрудничество с «Метростроем».