Смольный продолжит сотрудничать с «Метростроем»

Смольный продолжит сотрудничать с &#171;Метростроем&#187;
К 2025 году хотят открыть 7 станций метро. Фото: pixabay.com

Беглов рассказал, что было желание найти нового подрядчика для строительства новых станций метро.

Об этом стало известно сегодня, 5 сентября. Обо всем врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в программе «Новый взгляд» на 78 канале. Мысли о прекращении сотрудничества возникли из-за долгов «Метростроя», но сейчас компании удалось все наладить и вернуть расположении властей. Это стало возможным благодаря вмешательству структур Смольного и прокуратуры – все работники подрядчика получили зарплаты и продолжили трудиться на объектах.

В ближайшие шесть лет Беглов надеется открыть семь станций метро – средства на эти цели уже найдены. Их возведением займется «Метрострой», который все не может ввести в эксплуатацию станции Фрунзенского радиуса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что безопасность важнее сроков: открытие станций Фрунзенского радиуса перенесли. Беглов лично спустился в подземку, осмотрел объекты и поручил запустить работу в тестовом режиме.

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