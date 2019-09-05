Безопасность важнее сроков: открытие станций Фрунзенского радиуса перенесли

Три станции “фиолетовой линии” “Проспект Славы”, “Шушары” и “Дунайскую” начали строить в 2013 году. Фото: Мойка78

Три станции “фиолетовой линии” “Проспект Славы”, “Шушары” и “Дунайскую” начали строить в 2013 году. Фото: Мойка78

Беглов лично спустился в подземку, осмотрел объекты и поручил запустить работу в тестовом режиме.

Александр Беглов запретил открывать станции Фрунзенского радиуса для горожан. Врио губернатора Петербурга лично спустился вниз, поручил исправить все недочеты и выставить новые сроки готовности.

Беглов заявил, что станции пока будут работать в тестовом режиме, сообщает “Мойка78” 5 сентября. Врио подчеркнул, что метро должно быть безопасным.

Рабочие “Метростроя” работали круглые сутки, но к 31 августа, как планировалось, все же не успели. При проверке объектов 1 сентября нашли недочеты.

Три станции “фиолетовой линии” “Проспект Славы”, “Шушары” и “Дунайскую” начали строить в 2013 году — на объекты ушло почти 34 млрд рублей.

Стоит отметить, что в 2018 году “Метрострой” в спешке открывал станции метро “Беговая” и “Новокрестовская” — важно было успеть к началу Чемпионата мира по футболу 2018. Чемпионат прошел без происшествий, но в ноябре бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил об обнаружении свыше тысячи дефектов на станциях. Их устраняли по гарантии без закрытия станций — обошлось без несчастных случаев.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Смольный назвал сроки устранения дефектов на “Новокрестовской” и “Беговой”.