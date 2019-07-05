Смольный сообщил сроки устранения дефектов на «Новокрестовской» и «Беговой»

Все недочеты, выявленные на станциях метро «Новокрестовская» и «Беговая» во время их использования пассажирами, обещают ликвидировать к концу декабрь текущего года.

На данных станциях подземки были выявлены тысячи различных недочетов: протечки, неработающие травалаторы, отвалившаяся плитка в вестибюлях станций и т.п. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на КРТИ Санкт-Петербурга».

На данный момент ведутся работы по выяснению причин протечек и их устранению. Проводится ремонт на двух травалаторах «Беговой», уже были отремонтированы поручни и идет наладка тормозной системы. Также собираются ремонтировать и два других подъемника.

В КРТИ сообщают, что, возможно, станции удастся отремонтировать раньше декабря.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге отремонтируют 5 фасадов на Моховой улице. Фасаду дома на Моховой ул., д. 39 вернут исторический облик, который был запечатлен на фотографиях 1915 года.