В Петербурге отремонтируют 5 фасадов на Моховой улице

Фасаду дома на Моховой ул., д. 39 вернут исторический облик. Фото: Pixabay
Фасаду дома на Моховой ул., д. 39 вернут исторический облик. Фото: Pixabay

В 2019 году исторический облик вернут зданиям на Моховой улице.

Фасаду дома на Моховой ул., д. 39 вернут исторический облик, который был запечатлен на фотографиях 1915 года. Об этом сообщил Денис Шабуров, генеральный директор Фонда капитального ремонта, во время проверки по контролю работ на пяти зданиях Моховой улицы.

Работы по восстановлению исторического облика фасадов пяти зданий проводит НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта». Отметим, что один из домов на данной улице — дом №26 — является объектом культурного наследия. Также капитальный ремонт проведут в домах № 5, 31, 44, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба Фонда капитального ремонта.

В доме №39 на Моховой, построенном в 1822 году, в ходе ремонта будут восстановлены кронштейны, замковые камни и декоративные элементы, которые исчезли к середине XX века. Работы собираются завершить к концу этого года. К этому же сроку планируют завершить и другие фасады, которые сейчас ремонтируются.

В 2017 и 2018 годах Фондом капитального ремонта уже были отремонтированы 30 фасадов, из которых 15 — объекты культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в зданиях Военной Коллегии Петербурга пройдет капремонт.

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