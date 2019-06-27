В зданиях Военной Коллегии Петербурга пройдет капремонт

Реставрация одобрена. Фото: ФГКОУ ВО
Реставрация одобрена. Фото: ФГКОУ ВО "Санкт-Петербургская академия СК РФ"

Специалисты Главгосэкспертизы Санкт-Петербурга проверили повторную проектно-сметную документацию на осуществление капремонта.

Проведение капитального ремонта зданий Военной Коллегии необходимо для сохранения комплекса и приспособления его к комфортному использованию в наши дни. Рассмотрение закончилось положительными заключениями, сообщили Gazeta.SPb в Главгосэкспертиза России.

Данные постройки признаны объектом культурного населения на региональном уровне. Она были возведены с стиле классицизма еще в 1806-1827 годах. К постройке комплекса причастны такие архитекторы как Луиджи Руска, Александр Штауберт и Владимир Стасов.

По завершению реставрации там будут устроены учебные классы, общежитие, лаборантские и другие помещения Санкт-Петербургской академии СК РФ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что культурный норматив для школьников России будет введен с 1 сентября.

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