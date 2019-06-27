Культурный норматив для школьников России будет введен с 1 сентября

Также нормативы будут введены только по желанию, а не в обязательном порядке. Фото: https://pixabay.com
Также нормативы будут введены только по желанию, а не в обязательном порядке. Фото: https://pixabay.com

Согласно норме, учащиеся должны будут посетит определённое количество театров и музеев, а после культурное погружение будет оценено.

Такое решение было озвучено на заседание правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, пишут “РИА. Новости”. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что запуск новой межведомственной программы Минкультуры и Минпросвещения “Культурные нормативы школьников”, которая позволит привлечь внимание учащихся к культуре России, запланирован на новый учебный год.

Правда не все регионы России пока будут принимать участие в программе. Пока пилотными стали 8 регионов — Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область. Также нормативы будут введены только по желанию, а не в обязательном порядке.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ в Петербурге.

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Культурный норматив для школьников России будет введен с 1 сентября
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