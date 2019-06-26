Сразу три школьника получили по 300 баллов на ЕГЭ в Петербурге

Такое в городе случилось впервые.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Новостью поделились в комитете по образованию Санкт-Петербурга. Уточняется, что талантливые школьники смогли сдать на максимальные баллы профильную математику, физику, русский язык и информатику. Таких результатов петербургские школьники достигли впервые за всю историю сдачи ЕГЭ.

В ведомстве рассказали, что в России таких ребят оказалось 30. Речь идет о тех школьниках, которые сдавали экзамены в основной период.

«Таким образом, 10% от общего количества 300-балльников в стране были подготовлены в Санкт-Петербурге»,

— добавили в комитете.

Напоминаем, что количество обладателей 100 баллов в 2019 году увеличилось. Их стало больше среди сдающих математику и литературу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургские школьники побили рекорд по числу медалей. Глава Санкт-Петербурга рассказал, что в 2019 году более двух тысяч человек закончили школу без четверок.