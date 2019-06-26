Петербургские школьники побили рекорд по числу медалей

Фото: https://moeobrazovanie.ru/
Фото: https://moeobrazovanie.ru/

За всю историю города такого количества отличников не было ни разу.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем рассказал врио губернатора Александр Беглов, который открыл Бал медалистов. Мероприятие для талантливых школьников проходило на территории музея-заповедника «Петергоф» в эту среду.

Глава Санкт-Петербурга рассказал, что в 2019 году более двух тысяч человек закончили школу без четверок. На Бал также пригласили призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Беглов заверил, что это – рекорд для города. Он назвал присутствующих лучшими, талантливыми и целеустремленными, а также напомнил, как сильно ими гордится Северная столица.

Во время балла отличники учебы получили знаки «За особые успехи в учении».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов рассказал про успехи петербургских школьников. «В этом году мы фиксируем лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и по литературе», — написал он.

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