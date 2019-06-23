Беглов рассказал про успехи петербургских школьников

Врио губернатора гордится юными талантами, проживающими в Санкт-Петербурге.

Своими чувства глава города поделился в социальной сети «Вконтакте» на своей личной странице. Он напомнил, что сегодня в Санкт-Петербурге празднуются «Алые паруса»- единственный праздник в России, который занесли в реестр мирового событийного туризма.

Беглов рассказал, что в 2019 году петербургские выпускники отлично справились с экзаменами.

«В этом году мы фиксируем лучший за все время результат по количеству 100-балльных ЕГЭ по математике и по литературе»,

— сообщил он, отметив, что это – настоящий повод для гордости.

На странице он также рассказал историю Евгения Ратушняк, который смог набрать по сто баллов по математике и химии. Беглов уверен, что молодой человек рушит стереотипы об отличниках учебы, так как школьник смог найти время не только на подготовку к экзаменам, но и на занятия спортом.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин рассказал об «Алых парусах» своей молодости.