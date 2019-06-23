Путин рассказал об «Алых парусах» своей молодости

Президент заверил, что сейчас праздник куда красочнее, чем раньше.

Об этом стало известно сегодня, 23 июня, в преддверии «Алых парусов». Владимир Путин решил вспомнить молодость и рассказал, каким он помнит праздник в разговоре с «Россия-1». Он заявил, что присутствовал на мероприятии, когда был студентом. К слову, глава России закончил СПбГУ. Путин считает, что тогда «Алые паруса» были не такими зрелищными.

«Один из первых праздников, конечно, помню. Ярко, красиво, интересно. Он не был, конечно, таким ярким, как тот, который сейчас мы имеем в Петербурге»,

— поделился президент.

Напоминаем, что «Алые паруса» отпразднуют в ночь с 23 на 24 июня. Более 30 тысяч школьников не только из Петербурга, но и некоторых других городов и даже стран, соберутся на Дворцовой площади. По программе запланирован концерт и салют.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцам напомнили об ограничении движения во время праздника «Алые паруса».