Петербуржцам напомнили об ограничении движения во время праздника «Алые паруса»

Дорожная инспекция Петербурга напомнила автолюбителям, что 23 июня в городе на Неве будет проходить праздник выпускников школ «Алые паруса».

В связи с торжественными празднествами водителям придется отказаться от привычных маршрутов.

Так, до 23.00 28 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади от Дворцового моста к Биржевому мосту.

Также до 08.00 25 июня вводится одностороннее движение в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади — движение будет осуществляться по проезжей части, предназначенной для встречного движения в направлении от Троицкой площади.

Одностороннее движение введено:

до 06.00 26 июня по Дворцовой наб. -от Троицкого моста к Дворцовому мосту;

до 08.00 25 июня по Кронверкской наб. — от Кронверкского моста к Иоанновскому мосту;

до 06.00 24 июня по Миллионной ул. -от наб. Зимней канавки до Дворцовой пл.

Движение запрещено:

до 22.00 26 июня по Большой Морской ул. -от Невского пр. до Дворцовой пл.;

до 08.00 25 июня по Адмиралтейской наб;

с 21.00 21 июня до 06.00 22 июня, с 20.00 22 июня до 06.00 23 июня, с 13.45 23 июня до 18.00 24 июня, с 21.00 24 июня до 08.00 25 июня -по Троицкому мосту.

С 17.30 23 июня до 05.00 24 июня движение транспорта запрещается:

Невский пр. от Садовой ул. до Дворцовой пл.; Дворцовый мост; Биржевая пл.; Гороховая ул. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.; наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.; М. Морская ул. от Невского пр. до Вознесенского пр.; Б. Морская ул. от Вознесенского пр. до Невского пр.; Мошков пер.; Аптекарский пер.; наб. Зимней канавки; Мраморный пер.; Вознесенский пр. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.; Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.; Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой .

С 22.30 23 июня до 05.00 24 июня автомобилисты и общественный транспорт не смогут проехать:

на Университетская наб. от Биржевой пл. до Кадетской линии; на наб. Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии; на Биржевом мосту; на Суворовской пл.

Также, будет запрещена остановка транспорта на нескольких участках города:

до 23.00 28 июня по Биржевому проезду вдоль д. 2 по наб. Макарова, Биржевая пл. от Дворцового моста до Биржевого моста;

до 08.00 25 июня по Дворцовой наб. от наб. Зимней канавки до Дворцового моста;

С 00.00 23 июня до 06.00 24 июня нельзя будет останавливаться на:

наб. р. Мойки от Невского пр. до Мошкова пер., Миллионная ул. от Аптекарского пер. до Дворцовой пл., Певческий проезд (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), М. Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул., Б. Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр., Адмиралтейский пр. от Сенатской пл. до Дворцового проезда, Гороховая ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр., Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что две сотни выпускников из Великого Новгорода приедут на “Алые паруса”.