Две сотни выпускников из Великого Новгорода приедут на “Алые паруса”

Завершит праздник прохождение корабля с алыми парусами. Фото: https://pixabay.com/
Завершит праздник прохождение корабля с алыми парусами. Фото: https://pixabay.com/

Также праздник посетят выпускники Старорусского, Хвойнинского и Маловишерского районов.

Всего на праздник “Алых парусов” приедут около 33 тысяч выпускников из разных легионов России. С ночь с 23 на 24 июня Дворцовая площадь соберёт бывших школьников образовательных учреждений из 16 регионов России и восьми стран мира.

Из них 200 человек приеду из Великого Новгорода, сообщают “Невские новости”.

По традиции праздничны события развернутся на главной площади города, в акватории Невы и на Петропавловской крепости, а также стрелке Васильевского острова.

В рамках мероприятия состоится театрализованное и пиротехническое шоу. Завершит праздник прохождение корабля с алыми парусами.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бесплатные билеты на «Алые паруса» продают по 2,5 тыс. рублей.

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