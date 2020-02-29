В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова: пришли более тысячи человек

В Петербурге завершился марш памяти Бориса Немцова: пришли более тысячи человек
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Северной столице на Троицкой площади завершился марш памяти Бориса Немцова.

Сегодня, 29 февраля, общая численность марша, по разным оценкам, составила от тысячи до 1,5 тыс. человек. Толпа уже начинает расходиться.

Колонна стартовала от станции метро «Горьковская» в 12 часов дня. Около 13 часов у Соловецкого камня началась траурная акция. Все желающие могут принести цветы, свечи и портреты Немцова.

Не обошлось без задержаний. Всех задержанных доставили в 18 отдел полиции Петроградского района.

Напомним, в ночь на 28 февраля 2015 года в центре столицы был убит Борис Немцов. В июле 2017 года пять исполнителей убийства получили сроки от 11 до 20 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что данная акция была согласована с городскими властями.

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