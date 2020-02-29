У «Горьковской» начался марш памяти Бориса Немцова

У станции метро «Горьковская» началось шествие в память о Борисе Немцове.

У «Горьковской» собрались около 200 участников акции. Сотрудники полиции объявили, что сбор участников марша проходит за зданием станции метро, сообщает «Мойка 78».

Отметим, что акция была согласована с городскими властями. Согласовать марш удалось с третей попытки. После переговоров Смольный разрешил провести акцию в субботу, 29 февраля.

Участники марша памяти соберутся у станции метро Горьковская, затем пройдут через Александровский парк, Каменностровский проспект и улицу Куйбышева до Соловецкого камня на Троицкой площади. В 13:00 состоится траурная акция у Соловецкого камня. Желающим принять участие советуют принести цветы, свечи и портреты Бориса Немцова.

Напомним, в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы был убит Бори Немцов. В июле 2017 года пять исполнителей убийства получили сроки от 11 до 20 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Петербурга второй раз отказались согласовывать марш памяти политика Бориса Немцова. Одной из причин они назвали неоднозначность аббревиатуры РФ, указанной в заявке на марш.