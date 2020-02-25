Смольный не согласовал марш памяти Немцова из-за аббревиатуры «РФ»

Власти Петербурга второй раз отказались согласовывать марш памяти политика Бориса Немцова. Одной из причин они назвали неоднозначность аббревиатуры РФ, указанной в заявке на марш.

Часть ответа опубликовал в Twitter один из организаторов марша Денис Михайлов. В нем сказано: «неясно, что подразумевается под аббревиатурой «РФ» (в действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существеут)».

«Если коротко, то Смольный завял что РФ не существует. Может они там все с гражданством СССР?», — написал Михайлов.

Напомним, 14 февраля комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга отказался согласовывать восемь вариантов маршрута шествия марша памяти Бориса Немцова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2019 году на митинг памяти Бориса Немцова в Петербурге пришло около 3 тыс. человек.