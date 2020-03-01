Водители «Яндекс.Такси» начали оценивать пассажиров

Те пользователи, у которых будет высокая оценка, смогут быстрее получать машину.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на источники в компании. Теперь у сервиса «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров. Каждый водитель сможет по окончании поездки поставить оценку. От нее зависит желание такистов ехать к тому или иному заказчику. Отмечается, что в приоритете новые оценки, а не старые.

Пассажиры могут посмотреть рейтинг в меню приложения под именем или почтой. Пока что функция работает в тестовом режиме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов. Новая функция тестировалась в течение полугода в Мексике и Великобритании.