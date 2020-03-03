Овечкин: «Я счастлив за Ковальчука»

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что вся команда старается поддержать Илью Ковальчука.

«Я счастлив за Ковальчука, он играет все лучше и лучше. Для него это другая система, другие партнеры. Вся команда пытается сделать так, чтобы он чувствовал себя комфортно», — отметил он в интервью, которое опубликовано на странице «Вашингтона» в Twitter.

Напомним, экс- капитан петербургского СКА Илья Ковальчук в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перешел из «Монреаль Канадиенс» в «Вашингтон Кэпиталс», за который выступает его соотечественник Александр Овечкин. В составе хоккейного клуба СКА Илья Ковальчук дважды стал обладателем Кубок Гагарина. В НХЛ длительное время выступал за «Атланту Трэшерз» и «Нью-Джерси Девилз».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.