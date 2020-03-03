Сеть магазинов подарков «Красный куб» опровергла информацию об уходе с рынка

Сеть магазинов подарков «Красный куб» опровергла информацию об уходе с рынка
Компания остается на рынке и продолжит работу над увеличением доли онлайн продаж. Фото: Pixabay

Сеть магазинов подарков «Красный куб» опровергла сообщения о закрытии и уходе с рынка.

«Информация о закрытии «Красного куба» — некорректна. «Красный куб» остается на рынке», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте сети.

Компания отметила, что остается на рынке и продолжит работу над увеличением доли онлайн продаж. Кроме этого, закрывается лишь часть сети «Красного Куба». Как пояснили в компании, франчайзинговую часть решили закрыть в начале 2020 года из-за невыполнения финансовых обязательств перед партнерами.

Ранее «Коммерсант» сообщил о том, что сеть магазинов подарков «Красный куб» закроется в России.

Свою работу в России «Красный куб» началу 1996 году. Тогда там продавалась посуда и вещи для обустройства убранства квартир. В 2007 году она стала самой крупной в стране сетью магазинов подарков. Пока не было конкуренции, сеть не видела смысла менять формат своих точек розницы. Но позже начало появляться все больше магазинов, которые начали продавать сувениры, подарки и товары для дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что свою работу, последний работающий в настоящее время магазин Юлмарта, прекратит в конце недели. Сейчас «Юлмарт» на Пулковском шоссе — единственное, что осталось от крупного ретейлера.

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