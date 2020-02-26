Стала известна дата окончательного ухода «Юлмарта» с рынка

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

"Юлмарт" попал под процедуру наблюдения в июне 2018 года. Фото: Google View

Свою работу, последний работающий в настоящее время магазин Юлмарта, прекратит в конце недели. Сейчас «Юлмарт» на Пулковском шоссе — единственное, что осталось от крупного ретейлера.

Своё заявление на банкротство подало вот уже последнее юридическое лицо холдинга — «Юлплейс». Сделано это было 25 февраля, во вторник. А в январе банкротится начал «Юлмаркет». Об этом сообщает РБК.

Мера закрытия «Юлплейса» была вынужденной. Ведь бизнес в катастрофическом состоянии, сотрудники уволены, а многие пункты выдачи закрыты.

Окончательно же работа «Юлмарта» будет закончена, когда будут выполнены все обязательства перед клиентами и проведены все расчеты с кредиторами.

Несмотря на плачевную ситуацию, надежда на остановку процедуры банкротства все еще теплится. Может быть его удастся избегать, если акционеры придут к примирению. Переговоры о соглашении ведутся уже почти год. Ведутся они с инвестиционной компанией А1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК не нашел доказательств мошенничества в деле совладельца «Юлмарта».