СК не нашел доказательств мошенничества в деле совладельца «Юлмарта»

СК не нашел доказательств мошенничества в деле совладельца &#171;Юлмарта&#187;
Прокуратура дважды отказывала следствию в утверждении обвинительного заключения в отношении совладельца "Юлмарта" и возвращала дело в СК. Фото: Google View

Следователи петербургского СК не нашли в деле совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина признаков мошенничества, однако увидели признаки преступления по другой статье.

По словам адвоката Костыгина, Константина Добрынина, правоохранители обнаружили преступления, предусмотренного статьей о причинении ущерба без хищения. Дело передали полиции. Напомним, что акционер интернет-магазина «Юлмарт» до конца 2018 года находился под домашним арестом.

В конце 2018-го суд отпустил его под залог в 25 миллионов рублей. В тот же период сообщили о прекращении уголовного преследования Костыгина. Однако теперь судебное рассмотрение, вероятно, возобновится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что жителя Северной столицы отправили под суд за мошенничество: он продавал петербуржцам БАДы под видом медикаментов.

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СК не нашел доказательств мошенничества в деле совладельца «Юлмарта»
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