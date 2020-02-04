Петербуржца судят за продажу БАДов под видом лекарств на полмилиона

Василеостровский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве. Жителя Петербурга обвиняют в продаже биологически-активных добавок (БАД) под видом лекарств.
Таким образом ему и его сообщнику удалось продать женщине БАДы на 380 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США. Общий ущерб составил более 507 тыс. рублей.
Как полагает следствие, в октябре 2019 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Неизвестный по телефону представился врачом и убедил женщину в эффективности и необходимости «лекарств».
Обвиняемый демонстрировал женщине БАДы, выдавая их за лекарства.
«…в то время как соучастник отвлекал потерпевшую по телефону, не допуская внимательного изучение предлагаемых добавок», — пояснили в прокуратуре Петербурга.
Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 79-летняя женщина приобрела БАДы под видом лекарств на 254 тыс. рублей.