Петербуржца судят за продажу БАДов под видом лекарств на полмилиона

Сообщник по телефону убедил женщину в необходимости БАДов. Фото: pixabay.com

Сообщник по телефону убедил женщину в необходимости БАДов. Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве. Жителя Петербурга обвиняют в продаже биологически-активных добавок (БАД) под видом лекарств.

Таким образом ему и его сообщнику удалось продать женщине БАДы на 380 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США. Общий ущерб составил более 507 тыс. рублей.

Как полагает следствие, в октябре 2019 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленным лицом. Неизвестный по телефону представился врачом и убедил женщину в эффективности и необходимости «лекарств».

Обвиняемый демонстрировал женщине БАДы, выдавая их за лекарства.

«…в то время как соучастник отвлекал потерпевшую по телефону, не допуская внимательного изучение предлагаемых добавок», — пояснили в прокуратуре Петербурга.

Обвинительное заключение по делу утверждено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 79-летняя женщина приобрела БАДы под видом лекарств на 254 тыс. рублей.