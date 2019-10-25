Пенсионерка приобрела БАДы за 254 тысячи и обратилась в полицию в Петербурге

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства приобретения пожилой жительницей биологически активных добавок на крупную сумму.

О случившемся 79-летняя местная жительница сообщила в четверг, 24 октября. Со слов заявительницы, она трижды приобретала у неизвестного мужчины БАДы. Общая сумма ущерба составила 254 тысячи рублей.

Первый визит неизвестного гражданина состоялся 22 октября. На лестничной клетке дома №1 по Среднеохтинскому проспекту пенсионерка приобрела у него добавки за 48 тыс. рублей. После встреча состоялась на следующий день том же месте, тогда женщина заплатила мужчине 116 тыс. рублей. Накануне они встретились у дома 22 на улице Демьяна Бедного, за БАДы пенсионерка отдала 90 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД России по городу, в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проверке петербургского медцентра. Прокуратура обнаружила в нем нарушения.