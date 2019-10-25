Прокуратура выявила нарушения в петербургском медцентре

Прокуратура выявила нарушения в петербургском медцентре
Виновных лиц медцентра привлекут к установленной законом ответственности. Фото: Pixabay

Прокуратура Калининского района Петербурга проверила лечебный медцентр. В результате проверки были обнаружены нарушения в деятельности МРК «ТОП».

В ходе инспекции сотрудники установили, что в учреждение отсутствует лицензия на проведение ЭКГ-исследования, а меддокументация пациентов не соответствует специальной форме.

Кроме того, в помещении используется мебель, непредусмотренная для очищения моющими средствами, влажная уборка проводится некачественно. Нарушения были выявлены и на официальном сайте центра, на котором отсутствовала предусмотренная законом информация.

Как сообщает городская прокуратура, представления об устранении нарушений были внесены гендиректору медцентра. Материалы проверки направлены в уполномоченные государственные органы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что прокуратура проводила проверку по факту ДТП с маршруткой. Авария случилась в Петербурге.

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