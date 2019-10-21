Прокуратура заинтересовалась ДТП с маршруткой на Десантников

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Прокуратура Петербурга организовала проверку в связи ДТП с участием трамвая и маршрутки на пересечении Петергофского шоссе и улицы Десантников.

Прокуратура проверит соблюдение требований безопасности дорожного движения, а также законодательства при оказании услуг по перевозке пассажиров, сообщили gazeta.spb. в ведомстве.

Напомним, вечером 20 октября на пересечении улицы Десантников и дублера Петергофского шоссе произошло ДТП.

Маршрутный автобус, в котором находились пассажиры, столкнулся с трамваем. На месте работают сотрудники спецслужб. Маршрутка перевернулась. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП пострадали 15 человек, среди которых двое детей.

По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса двигался на запрещающий сигнал светофора. После столкновения с трамваем маршрутка перевернулась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ДТП с маршруткой на Десантников стало поводом для споров о необходимости нелегального транспорта.