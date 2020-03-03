Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле биатлонисток

Подписи экс-директор Московской антидопиноговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями в деле уже не выступающих биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой могли быть скопированы из другого источника. Об этом говорится в релизе международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Документы за подписью Родченкова проанализировали эксперты Лаборатории компьютерной криминалистике. Проверка показала, что на них присутствуют полностью идентичные извлекаемые элементы — изображения с подписью.

Изображения имеют одинаковый размер, формат и хеш-сумму. Как отметил заместитель руководителя лаборатории Group-IB Сергей Никитин, люди могут оставлять одинаковые подписи, но сканы этих подписей всегда немного отличаются. Если изображения идентичны, скорее всего, одно из них — копия другого.

Напомним, в 2017 году из-за положительных допинг-проб биатлонисток Вилухину, Зайуеву и Романову пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх. Их медали, завоеванные в Сочи, были аннулированы.