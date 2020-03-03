Setl Group построит детский сад недалеко от «Ломоносовской»

В Невском районе Петербурга откроют детский сад на 250 мест. К строительству объекта приступил холдинг Setl Group.

Детский сад расположится в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Стрижи в Невском» недалеко от станции метро «Ломоносовская». Ввести его в эксплуатацию, как и дома, планируется во втором квартале 2021 года.

Высота здания составит от двух до трех этажей по разным фасадам. Рассчитан детский сад на 12 групп. Внутри расположатся игровые комнаты, спальни, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и кабинетов логопеда и психолога.

На улице для детей разместят игровые площадки с навесами и физкультурную площадку.

Периметр детского сада будет огорожен. На участке организуют видеонаблюдение, которое будет транслировать сигнал на единый пульт охраны.

Отметим, что эксклюзивным брокером проекта «Стрижи в Невском» выступает «Петербургская Недвижимость».