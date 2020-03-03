Ученые ИТМО предлагают использовать блокчейн для контроля за беспилотными автомобилями

Речь идет о создании журнала, в котором можно будет фиксировать аварийные ситуации и происшествия на дорогах. А определенный алгоритм сможет защитить его от любых атак, сделанных для попытки изменить информацию в нем.

Помимо этого, подобная база данных поможет зафиксировать участки дорог, которые представляют большую опасность.

Данный метод и результат проведенных исследований был представлен на международной конференции ICOIN в Барселоне сотрудниками факультета безопасности информационных технологий Университета ИТМО Сергеем Беззатеевым и Вадимом Давыдовым.

С помощью блокчейн данные дтп и происшествиях смогут быть защищены от любых манипуляций.

Суть алгоритма в присваивании всем людям, которые будут посылать в базу информацию, ключа, которые сможет «закрывать» всю предыдущую информацию. Таким образом, каждая следующая запись защитит предыдущую. Отправляться же в базу информация будет анонимно.

Данный алгоритм поможет создать систему, в которой будет изучаться «поведение» беспилотной машины на дорогах. Любое нарушение будет зафиксировано и отправлено в базу данных. При чём, владелец авто не сможет исправить никакую информацию.

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