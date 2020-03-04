Туктамышева рассказала, почему ее рассмешила фамилия Дзюбы

Туктамышева рассказала, почему ее рассмешила фамилия Дзюбы
Елизавета Туктамышева. Фото: @liza_tuktik/ Instagram

Фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, почему однажды засмеялась над фамилией нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная! У меня бывает такое: что-то в голову взбредет, что-то смешное для себя нашла, и понеслась», — рассказала она, сообщает «СДЗД».

Она отметила, что иногда с ней случаются такие странности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Туктамышева показала короткую программу с помарками на Skate America. Первым элементом фигуристка выполнила тройной аксель, после каскад из двух тройных тулупов. На последнем судьи отметили Туктамышевой недокрут.

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