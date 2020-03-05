Петербуржец, изготавливающий наркотики в домашней лаборатории, окажется на скамье подсудимых

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Обвиняемый орудовал в своей квартире на Невском проспекте с декабря 2018 года по май 2019. По версии следствия, мужчина оборудовал дома лабораторию по производству наркотического средства для его последующего сбыта.

Как сообщили в прокуратуре города, за указанный период он произвел свыше 1 тыс. 800 грамм наркотического средства.

Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.

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