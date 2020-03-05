Устроивший ДТП на Петрозаводском шоссе лихач «под кайфом» отделался «условкой»

Водитель условным сроком на два года и лишением прав. Фото: Pixabay

Водитель условным сроком на два года и лишением прав. Фото: Pixabay

Колпинский районный суд Петербурга не стал отправлять в колонию местного жителя, который стал виновником ДТП на Петрозаводском шоссе. В момент аварии мужчина был «под кайфом».

Дорожный инцидент произошел в мае прошлого года. Производство было начато по статье 264 УК РФ.

По данным следствия, мужчина находился не только под действием алкоголя, но и употребил наркотики. Двигаясь на Mazda по Петрозаводскому шоссе от Отрадного, водитель превысил скорость. Он не справился с управлением, в результате чего иномарку занесло на «встречку», где она столкнулась с «Ладой».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, в отечественной легковушке находились водитель и пассажир. Второму был причинен тяжкий вред здоровью.

Лихач признал вину и раскаялся. Суд назначил ему условный срок на два года, а также лишение прав.

Потерпевшие на строгом наказании не настаивали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием иномарок на проспекте Энгельса. Легковушки заблокировали проезд трамваям.