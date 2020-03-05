Nissan и Mercedes не поделили поворот на проспекте Энгельса

Nissan и Mercedes не поделили поворот на проспекте Энгельса
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга не поделили дорогу водители двух иномарок. В результате ДТП оказалось заблокировано движение трамваев.

Авария случилась в четверг, 5 марта, у дома №75 по проспекту Энгельса. На опубликованных фото видно, что участниками дорожного инцидента стали Nissan и Mercedes.

«Не поделили поворот», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, легковушки отделались небольшими вмятинами. Сотрудники ДПС уже прибыли на место.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с участием каршеринга. Водитель за рулем арендованной машины врезался в LADA

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