Nissan и Mercedes не поделили поворот на проспекте Энгельса

В Выборгском районе Петербурга не поделили дорогу водители двух иномарок. В результате ДТП оказалось заблокировано движение трамваев.

Авария случилась в четверг, 5 марта, у дома №75 по проспекту Энгельса. На опубликованных фото видно, что участниками дорожного инцидента стали Nissan и Mercedes.

«Не поделили поворот», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, легковушки отделались небольшими вмятинами. Сотрудники ДПС уже прибыли на место.

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