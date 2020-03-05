Каршеринг влетел в LADA на Каменноостровском проспекте

В среду, 5 марта, на Каменноостровском проспекте перед перекрестком с улицей Куйбышева произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть не смогли поделить каршеринговый автомобиль «Яндекс.Драйв» и отечественная LADA. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия. Водители, попавшие в ДТП, пошли на обед в «Бургер Кинг».

«Каршеринг остановился в Ладу на Каменноостровском, перед перекрестком с Куйбышевой, ГИБДД на месте, водители ушли в Бургер Кинг», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.