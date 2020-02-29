ДТП в Василеостровском районе заблокировало движение трамваев

В Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

Авария случилось сегодня, 29 февраля, на Гаванской улице. По словам очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», водитель легковушки Toyota не пропустил общественный транспорт, в результате чего въехал в него.

На кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что у иномарки заметно помялся капот.

Движение трамваев в районе ДТП оказалось полностью заблокировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении двух каршеринговых автомобилей.