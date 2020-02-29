На Литейном столкнулись два каршеринга одной фирмы

В Северной столице на Литейном проспекте столкнулись два каршеринга. Удар был несильным, однако позабавил очевидцев.

Авария случилось сегодня, 29 февраля, возле дома №31. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что участниками дорожного инцидента стали легковушки одинаковой фирмы.

Водитель за рулем Volkswagen Polo не успел притормозить перед Renault Kaptur. Удар пришелся несильным, бамперы оказались слегка поцарапаны.

Никто не пострадал.

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