В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ и оружием

В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ и оружием
Инспекторы остановили иномарку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ.

Инспекторы ДПС остановили машину марки BMW X5 под управлением мужчины в форме. У водителя было удостоверением майора УФСБ по Петербургу. Документ оформлен на другое имя, но туда была вклеена фотография задержанного.

Как сообщает РЕН ТВ, в иномарке также нашли пистолет на имя владельца документа. Номера на BMW числятся в архиве с 2006 года.

В настоящее время в отношении задержанного составили административные протоколы, включая управление автомобилем в пьяном виде и ношение формы.

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