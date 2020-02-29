В Петербурге задержали украинца с поддельным удостоверением ФСБ и оружием

В Северной столице задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ.
Инспекторы ДПС остановили машину марки BMW X5 под управлением мужчины в форме. У водителя было удостоверением майора УФСБ по Петербургу. Документ оформлен на другое имя, но туда была вклеена фотография задержанного.
Как сообщает РЕН ТВ, в иномарке также нашли пистолет на имя владельца документа. Номера на BMW числятся в архиве с 2006 года.
В настоящее время в отношении задержанного составили административные протоколы, включая управление автомобилем в пьяном виде и ношение формы.
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