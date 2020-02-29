Массовая драка на Генерала Симоняка: двоих увезли в больницу

В Кировском районе Петербурга произошла массовая драка. Потасовка закончилась госпитализацией и задержанием.

Все случилось в ночь на субботу, 29 февраля, у кафе на улице Генерала Симоняка. Среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о драке между группой лиц.

Как сообщили в Главном управлении МВД по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители пресекли конфликт между восемью гражданами, оружия у них не было.

Серьезных травм участники потасовки не получили. В больницу доставили двух человек, 37-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. После оказания медицинской помощи их отпустили. Остальных участников конфликта доставили в отдел полиции.

По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбудили уголовное дело.

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