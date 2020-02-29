Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в России

Миллиардер назвал &#171;реальную цену&#187; ипотеки в России
Ипотека. Фото: Pixabay

Реальная цена ипотечного кредитования в стране составляет не более пяти процентов. Такое заявление сделал бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в отличие от других банков, которые понимают, что пора готовиться к спаду из-за возможных проблем с китайским коронавирусом, Центробанк не меняет свою политику.

Российский олигарх также задался вопросом, захотят ли люди брать ипотеку под девять процентов, когда ее реальная цена значительно ниже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов прибыл в Кронштадт на открытие кадетских классов. Он поздравил школьников и кадет с важным событием.

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