Миллиардер назвал «реальную цену» ипотеки в России

Реальная цена ипотечного кредитования в стране составляет не более пяти процентов. Такое заявление сделал бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в отличие от других банков, которые понимают, что пора готовиться к спаду из-за возможных проблем с китайским коронавирусом, Центробанк не меняет свою политику.

Российский олигарх также задался вопросом, захотят ли люди брать ипотеку под девять процентов, когда ее реальная цена значительно ниже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов прибыл в Кронштадт на открытие кадетских классов. Он поздравил школьников и кадет с важным событием.