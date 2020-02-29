Беглов прибыл в Кронштадт на открытие кадетских классов для будущих следователей

В одной из школ Кронштадта открылись три кадетских класса. Поздравить с важным событием школьников и кадет прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сегодня, 29 февраля, состоялось торжественное открытие специализированных кадетских классов в школе №425 имени академика Капицы. Инициатором их открытия стал Бастрыкин.

Школа №425 – самая крупная в Кронштадте, а ее программа гражданско-патриотического воспитания считается образцово-показательной.

В каждом из классов будет по 20 кадет. Обучение начнется со следующей недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кронштадте реконструируют два форта за 4,5 млрд рублей.