Беглов прибыл в Кронштадт на открытие кадетских классов для будущих следователей

Беглов прибыл в Кронштадт на открытие кадетских классов для будущих следователей
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

В одной из школ Кронштадта открылись три кадетских класса. Поздравить с важным событием школьников и кадет прибыли губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Сегодня, 29 февраля, состоялось торжественное открытие специализированных кадетских классов в школе №425 имени академика Капицы. Инициатором их открытия стал Бастрыкин.

Школа №425 – самая крупная в Кронштадте, а ее программа гражданско-патриотического воспитания считается образцово-показательной.

В каждом из классов будет по 20 кадет. Обучение начнется со следующей недели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Кронштадте реконструируют два форта за 4,5 млрд рублей.

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