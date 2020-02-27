Два форта Кронштадта реконструируют за 4,5 млрд рублей

Два форта Кронштадта реконструируют за 4,5 млрд рублей
Форт "Петр I". Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Российское правительство выделили почти четыре с половиной миллиарда рублей на реконструкцию двух кронштадтский фортов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Так, на реконструкцию форта Кроншлот было выделено 2,3 млрд рублей. Стоит отметить, что форт является частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

А реконструкция форта «Петр I» обойдется правительству в 2,1 млрд рублей.

Планируется, что первый этап работ проведут до 2023 года. Исполнителем работ станет Минобороны.

Форт Кроншлот был заложен Петром I в начале 18 века. «Кроншлот» в переводе с немецкого означает «Коронный замок». Он защищал город от шведской эскадры. Сейчас он закрыт для посещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти реконструируют парки и скверы ко Дню Победы.

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