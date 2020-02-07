В Ленобласти реконструируют парки и скверы ко Дню Победы

В Ленинградской области комплексную реконструкцию пройдут парк, два сквера и аллея. Их благоустроят в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, во Всеволожске на пересечении Дороги жизни и улицы Нагорной планируется построить новый парк воинской славы в честь защитников Балтийского и Ленинградского неба. Общественное пространство будет включать в себя стелу в честь 75-ой годовщины Победы в ВОВ, памятник защитникам неба, военно-исторической реконструкции, а также памятника героям-летчикам 1-го Гвардейского минно-торпедного авиаполка. Центр парка украсит полноразмерный макет дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф.

В поселке Мшинское благоустроят Сквер Памяти, расположенный на улице Советских воинов. Там построят пешеходный мостик, установят лавочки и фонари, замостят территорию сквера и обустроят парковку.

На Аллее Славы в поселке Толмачево установят памятную стелу с высеченными именами погибших воинов, а в Выборге благоустроят Сквер Победы на перекрестке проспекта Победы и улицы Гагарина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство.