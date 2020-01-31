Ленобласть получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство

Ленобласть получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство
Финансирование проходит в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды». Фото: Pixabay

В этом году Ленобласть получит более 1,5 млрд рублей на благоустройство общественных пространств.

Финансирование проходит в рамках программы проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Средства пойдут на обновление почти 70 объектов в городах и других населенных пунктах. В частности, планируется благоустроить парк «Оккервиль» в Кудрово, центральную площадь в Тосно, «Аэропарк» в Гатчине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборге походят к концу работы по благоустройству старого городского пляжа, который находится на территории Смоляного мыса. Вместо пляжа там появится общественное пространство. Обновленный пляж откроют для местных жителей уже совсем скоро — в конце ноября.

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