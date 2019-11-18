В Выборге заканчивается благоустройство территории Смоляного мыса

В Выборге походят к концу работы по благоустройству старого городского пляжа, который находится на территории Смоляного мыса. Вместо пляжа там появится общественное пространство.

Как сообщили в пресс-службе МО «Выборгский район», обновленный пляж откроют для местных жителей уже совсем скоро — в конце ноября. Сейчас проводятся работы по освещению пространства, а также установке дорожных знаков, спортивных объектов и декоративных элементов.

В общественном пространстве уже появились пять смотровых площадок, площадка для пляжного волейбола, зоны для спорта и детских игр, пункт проката велосипедов и другое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге вновь может появиться пункт для пропуска яхт. Сейчас яхты могут официально оформить прохождение российско-финской границы только в МПП Брусничное и форт Константин в Кронштадте.