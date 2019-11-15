В Выборге вновь может появиться пункт для пропуска яхт

В Выборге вновь может появиться пункт для пропуска яхт. Фото: pixabay

В Выборге вновь может появиться пункт для пропуска яхт. Фото: pixabay

В городе Выборг Ленобласти могут возобновить приём яхтенных судов через морской погранпункт пропуска, сообщил замдиректора Петербургского филиала ФГКУ Росгрантрой Дмитрий Ваньчков.

Раньше, до 2018 года, яхты проходили пограничный и таможенный контроль в порту Выборга, где был устроен понтон. Однако, его демонтировали и сейчас яхты могут официально оформить прохождение российско-финской границы только в МПП Брусничное и форт Константин в Кронштадте, сообщает «Фонтанка.ру».

Первоначально пункт пропуска планируют создать на базе уже существующей инфраструктуры выборгского порта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге отремонтируют 6 исторических зданий к 2020 году. Сейчас работами занимаются новые подрядчики, которым предстоит исправить ошибки предыдущих специалистов.