В Выборге отремонтируют 6 исторических зданий к 2020 году

Сейчас работами занимаются новые подрядчики, которым предстоит исправить ошибки предыдущих специалистов.

Об этом стало известно сегодня, 11 ноября. Обо всем сообщает «ЛенТВ24». В Выборге довольно давно не могут отреставрировать шесть исторических зданий – подрядчики обещают, что справятся к лету 2020 года. Раньше работы выполняла другая компания, которая совершила много ошибок. Теперь недочетами занимаются другие люди.

Почти во всех домах в ремонте нуждается фасад, а также кровля и балконы. На шести домах местные власти останавливаться не планирует, но остальными займутся чуть позже. Сейчас, отмечают эксперты, важна не столько скорость выполнения работ, сколько соблюдение всех технологий.

«Самое главное — люди, которые живут в этих домах, они уже пострадали от каких-то некачественных капитальных ремонтов, от заливов, от протечек»,

— заявила Екатерина Кайякен, первый заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области

Также власти уверяют, что подрядчика обязан возместить ущерб местным жителям, например, за разбитые во время ремонта окна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Выборгский парк «Монрепо» частично закрыли на реставрацию.