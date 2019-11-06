Выборгский парк «Монрепо» частично закрыли на реставрацию

Выборгский парк &#171;Монрепо&#187; частично закрыли на реставрацию
Парк Монрепо. Фото:Baltphoto/ Владислав Галушко

Значительная часть достопримечательностей в парке «Монрепо» в Выборге будет закрыта для посещений из-за проведения реставрационных работ, которые завершатся только осенью 2020 года.

Сотрудники музея-заповедника опубликовали специальную карту парка «Монрепо» для гостей, на которой красным цветом обозначены зоны, закрытые для посещения. Так, посетители парка не смогут попасть в некоторые места восточной, западной и центральной частей заповедника, а также остров Людвигштайн.

Парк начал проводить реставрационные работы еще два года назад. Реставрацию должны были завершить в этом году, однако сроки были сдвинуты на сентябрь следующего года из-за задержки в получении необходимой документации.

Фото: vk.com/monrepovyborg

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Монрепо появилась загадочная пернатая гостья.

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Выборгский парк «Монрепо» частично закрыли на реставрацию
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